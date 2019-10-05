Таллахасси, США, , 10:48 — REGNUM На стартовую площадку американской компании SpaceX на мысе Канаверал доставлены ракета-носитель Falcon 9 и пилотируемый корабль Crew Dragon для проведения испытания на экстренное прерывание полёта. Об этом сообщает TechCrunch.

Falcon 9 и пилотируемая капсула будут использоваться для теста на выживаемость экипажа в случае самого неудачного сценария, при котором проблемы возникнут в момент, когда ракетные двигатели уже будут запущены на полную мощность. Согласно плану испытаний, именно в этой точке, называемой «Max Q», пилотируемая капсула должна будет экстренно отделиться от ракеты-носителя и совершить безопасную посадку в отдалении от стартовой площадки. Тест на экстренное прерывание запуска является важнейшим этапом подготовки к первому запуску космического корабля Crew Dragon в пилотируемом режиме.

Напомним, в марте 2019 года корабль Crew Dragon совершил полёт к Международной космической станции в автоматическом режиме. В SpaceX рассчитывают запустить корабль с экипажем на борту до конца 2019 года, однако руководство компании признаёт, что запуск может быть перенесён на 2020 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне на сайте Федеральной комиссии США по связи была опубликована заявка SpaceX на использование определённых радиочастот для испытательного полёта корабля Crew Dragon. Согласно опубликованной заявке, SpaceX забронировала диапазон частот для этого запуска на период с 1 ноября 2019 года по 1 мая 2020 года.

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