Багдад, 1 ноября, 2019, 22:03 — ИА Регнум. В столице Ирака проходит крупнейшая массовая демонстрация с начала протестов, 1 ноября передает агентство Associated Press.

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На площадь Тахрир в Багдаде вышли десятки тысяч человек. Протестующие призывают к немедленной отставке правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября президент Ирака Бахрам Салех согласился принять отставку Адиля Абдул-Махди, однако новые выборы и отставка могут занять много недель.

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