Багдад, , 18:09 — REGNUM Президент Ирака Бархам Салех заявил о своё согласии на проведение досрочных выборов в соответствии с новыми избирательными законами.

Об этом Салех сообщил 31 октября на пресс-конференции, транслировавшейся арабскими телеканалами.

«Как президент республики я подтверждаю согласие на досрочные выборы при условии утверждения нового закона о выборах и новой избирательной комиссии», — сказал Бархам Салех.

Напомним, ранее он заявил о согласии главы иракского правительства Адель Абдель Махди уйти в отставку.

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