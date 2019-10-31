Багдад, 31 октября 2019, 18:09 — REGNUM Президент Ирака Бархам Салех заявил о своё согласии на проведение досрочных выборов в соответствии с новыми избирательными законами.
Об этом Салех сообщил 31 октября на пресс-конференции, транслировавшейся арабскими телеканалами.
«Как президент республики я подтверждаю согласие на досрочные выборы при условии утверждения нового закона о выборах и новой избирательной комиссии», — сказал Бархам Салех.
Напомним, ранее он заявил о согласии главы иракского правительства Адель Абдель Махди уйти в отставку.
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