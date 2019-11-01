Москва, 1 ноября, 2019, 15:54 — ИА Регнум. По итогам недели нефтяные котировки потеряли 4% из-за высокого риска переноса сроков подписания промежуточного торгового соглашения между США и КНР, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«На днях в администрации американского президента заявили, что на проработку самых остров потребуется больше времени, чем считалось раньше, а значит лидеры стран вряд ли успеют подписать договор в ноябре.

Кроме того, сохраняется неопределенность касательно текущих ограничений, которые уже действуют в отношении Китая: вероятность заключения полномасштабной сделки и прекращения конфронтации близки к нулю.

Макростатистика по прежнему указывает на слабость экономики Китая — главного потребителя сырья. Индекс PMI в перерабатывающей промышленности снизился до минимальных значений с марта — 49,3 пункта. Значения держатся ниже 50 пунктов уже шесть месяцев, что свидетельствует о серьезном падении активности в секторе.

Таким образом, возникают вполне отчетливые признаки дальнейшего падения спроса на нефть, тогда как предложение неуклонно увеличивается. По сообщению Управления энергетической информации США, запасы сырья за отчетную неделю увеличились на 4,7 млн баррелей до 438,85 млн баррелей.

Давление на нефтяном рынке продолжит увеличиваться, так как каких-то серьезных причин для роста котировок все еще нет.

Сохраняются небольшие надежды на заседание ОПЕК в декабре, где могут принять решение о дополнительном снижении объемов добычи. Скорее всего, дальнейшее падение стоимости нефти марки Brent до $59,50 за баррель продолжится», — считает эксперт.

Читайте также: В ноябре цены на нефть будут зависеть от новостей из США и Китая