Москва, , 13:47 — REGNUM Слабые статданные из Китая и угроза продолжения торгового конфликта послужили катализатором падения нефтяных котировок. А увеличившиеся запасы нефти в США оказались сопутствующим дополнением и также внести свою лепту в нефтяные котировки, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Чем дольше продолжается торговая война, тем дольше аналитики будут пессимистично оценивать темпы глобального экономического роста и, следовательно, рост спроса на нефть. Если раньше цены на нефть имели предсказуемые сезонные колебания, то сейчас цены на нефть стали более непредсказуемыми.

Раньше в них прослеживалась некоторая цикличность. Они росли весной, так как нефтетрейдеры ожидали высокого спроса на энергоносители в летние каникулы. Как только спрос достигал пика, цены начинали снижаться осенью и зимой. Почему цены на нефть уже не такие предсказуемые?

Нефтяная отрасль изменилась четырьмя фундаментальными способами: добыча нефти в США, неопределенность относительно влияния ОПЕК, колебания курса доллара и изменения спроса на нефть в связи с торговыми войнами.

Все эти составляющие являются базой формирования нефтяных котировок. Основная проблема в том, что по данным позициям могут быть противоречия, которые создают неопределенность для глобального нефтяного рынка.

К примеру, если добыча нефти в США снижается и возникают опасения по поводу истощения сланцевых скважин и США уже не смогут перенасыщать рынок нефтью, то это является позитивным сигналом для нефти, но в тоже время происходит эскалация торговой войны между США и Китаем, что является отрицательным сигналом для нефти.

В такой ситуации, как раз и возникает неопределенность для участников нефтяного рынка, поскольку оценить силу влияния первого и второго фактора не так просто. К тому же сумятицу вносят и страны ОПЕК, которые по факту утратившие первоначальную силу влияния за счет сокращения добычи нефти в тоже время высказывают громкие заявления по поводу стабильности нефтяного рынка.

В этой связи прогноз по нефти, особенно долгосрочный сделать практически невозможно, поскольку разброс цен может быть довольно широким из-за высокой волатильности.

Весь ноябрь цены на нефть будут жестко зависеть от поступающих новостей со стороны США и Китая по вопросу урегулирования торгового конфликта, а также действий стран ОПЕК на данную ситуацию.

Если торговый конфликт будет в той или иной степени частично разрешен в этом месяце, то цены на нефть могут достичь $62 за баррель для марка марки Brent, а сланцевая нефть WTI может подняться до $56 за баррель. В противном случае нефть будет торговаться в отрицательной зоне ниже $58 за баррель для марки Brent и $52 за баррель для сланцевой нефти», — дал свой прогноз эксперт.

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