Москва, 1 ноября, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Журналист Иван Голунов пришёл в Басманный суд Москвы в сопровождении сотрудников Федеральной службы безопасности, передаёт РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Иван Голунов

На самого Голунова надет бронежилет. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин пояснил, что Иван находится под госзащитой.

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Заседание дела было отложено на 11 ноября. Причиной переноса стало истребование материалов проверки по делу у Следственного комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист Иван Голунов был задержан в июне 2019 года, якобы у него были обнаружены запрещённые вещества. Дело обрело широкий общественный резонанс.