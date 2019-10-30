Москва, , 19:34 — REGNUM В период кампании по выборам депутатов Московской городской думы юрист ФБК (признан иностранным агентом) Любовь Соболь могла получить финансовую поддержку от представителей похоронного бизнеса столицы. Об этом сообщает интернет-издание «Ура.ру».

По данным журналистов, финансирование шло через супруга Соболь — Сергея Мохова. Издание «Ридус» отмечает, что объём «пожертвований» составил пять миллионов рублей, а заказчиком финансирования называет Юрия Манилова — учредителя ООО «Ритуал — ТД», компаний «Ритус» и «Горбрус». В случае победы на выборах Соболь, по данным СМИ, должна была лоббировать интересы Манилова, связанные с похоронным бизнесом и борьбой с конкурентами, главным из которых является ГБУ «Ритуал».

Сайт FLB связывает Юрия Манилова с ещё одной компанией — АО «Честный агент», которое фигурировало в скандальном расследовании журналиста Ивана Голунова. Напомним, что в день сдачи материала Голунов был задержан якобы за хранение наркотиков, однако уголовное дело против него развалилось, а участвовавшие в задержании сотрудники МВД лишились должностей. Отвечая на вопрос о предполагаемых «заказчиках» уголовного дела, Голунов заявил, что они связаны с похоронным бизнесом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Любовь Соболь стала известна после того, как Мосгоризбирком отказал ей в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму. Причиной отказа стали выявленные фальсификации в подписных листах: среди людей, якобы поддержавших выдвижение Соболь, оказались «мёртвые души» — люди, которые к моменту сбора подписей уже скончались.

В ходе кампании по выборам Соболь заявляла, что её сторонников забрасывали фекалиями, объявляла голодовку, отказывалась покидать здание избиркома (её пришлось выносить вместе с диваном, на котором она сидела), вступала в перепалки с журналистами и председателем ЦИК Эллой Памфиловой.

Соболь неоднократно призывала к участию в несогласованных акциях в центре столицы, за что получала штрафы по решению суда. Кроме того, ряд бюджетных и коммерческих компаний Москвы подали иски к Соболь с требованиям компенсировать потери из-за приостановки работы на время незаконных митингов.