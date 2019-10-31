Москва, 31 октября, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Большинство жителей России (72%) исключают возможность взять ипотечный кредит. Главная причина — низкие зарплаты и уровень жизни, проблемы с работой (23%), свидетельствует опрос, проведенный Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

На данную тему: Глава Минстроя: ставки по ипотеке могут снизиться к концу 2019 года

У 19% опрошенных уже есть устраивающее их жильё. 9% пугают высокие проценты по кредиту. 7% не доверяю кредитам, «это кабала», 6% граждан принципиально никогда не берут кредиты, 4% не позволяет возраст.

Даже, если по поручению президента РФ Владимира Путина к 2024 году ставка по ипотеке снизится с 10−12% до 8%, большинство опрошенных (61%) исключают возможность взять кредит на покупку жилья.

Опрос граждан проведён 6 октября 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, 81% жителей России не имеют финансовых возможностей взять ипотечный кредит. Рассматривают такой вариант приобретения жилья лишь 19%.

Читайте также: Более 80% жителей РФ не могут позволить себе взять ипотеку