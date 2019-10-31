Москва, , 11:53 — REGNUM Большинство жителей России и их семьи (81%) не имеют финансовых возможностей взять ипотечный кредит. Рассматривают такой вариант приобретения жилья лишь 19%. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

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Почти половина граждан (52%) оценила свои жилищные условия как хорошие, 39% — как терпимые. Плохими их назвали 8% респондентов. При этом 53% заявили, что потребность в улучшении условий проживания существует.

Допускают, что возьмут ипотечный кредит на покупку жилья лишь 19% российских граждан. 72% исключают такую возможность. 7% респондентов уже выплачивают ипотечный кредит.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведён 6 октября 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах в 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты считают, что на рынке ипотеки есть потенциал для снижения ставок. Это позволит ожидать роста объема ипотечного кредитования в 2020 году примерно на 25%

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