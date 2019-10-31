Будапешт, 31 октября, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Вето, которое Венгрия наложила на заявление представителей НАТО по Украине, может объясняться либо неверием Будапешта в самостоятельность Владимира Зеленского, либо неверием в перспективы Украины как единого государства, отметил шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUMСтанислав Стремидловский в четверг, 31 октября, комментируя решение венгерских властей.

President.gov.ua Встреча Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Владимира Зеленского в Одессе. 30 октября 2019

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО об Украине. Украина не выполнила взятые на себя обязанности по защите прав национальных меньшинств, отметил Сийярто.

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«Вето, которая Венгрия наложила на резолюцию постоянных представителей стран-членов НАТО на Украине, вполне укладывается в логику действий Будапешта на Украине, которую он демонстрируется довольно давно, еще со времен президентства Петра Порошенко.

Тогда политика Киева в отношении венгерского меньшинства в местах его компактного проживания в Закарпатье была признана правительством Виктора Орбана неприличной и недостойной. Будапешт официально заявил, что будет блокировать любые евроинтеграционные устремления Киева и его попытки сблизиться с НАТО, пока проблема не будет решена.

Сейчас же Венгрия впервые заявляет о своем недовольстве уже президенту Зеленскому. Во время избирательной кампании и живущие на Украине венгры, и сама Венгрия считали Зеленского более приемлемой кандидатурой, чем Порошенко, и выражали надежду, что администрация Зеленского будет действовать иначе, чем администрация Порошенко.

Сейчас в Будапеште пришли к выводу, что политика Зеленского ничем принципиально не отличается от политики Порошенко. И Будапешт не собирается давать Киеву время на раскачку.

Это может объясняться одной из двух причин. Либо Будапешт не верит в перспективы Зеленского и в его самостоятельность, в его способность пересмотреть политику по этому вопросу. Либо же Будапешт не верит в перспективы Украины как единого государства», — отметил Станислав Стремидловский.