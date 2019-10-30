Будапешт, , 15:41 — REGNUM Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО, касающееся Украины, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передаёт 30 октября издание «Европейская правда».

Венгерская сторона напомнила, что Украина не выполнила взятые на себя обязанности по защите прав национальных меньшинств.

МИД Венгрии сообщил, что не готов жертвовать интересами 150 тыс. этнических венгров, живущих в Закарпатье.

«Лишение прав меньшинств одной из стран-участниц НАТО по меньшей мере заслуживает упоминания в данном документе», — сказано в сообщении.

Напомним, конфликт Украины и Венгрии возник после принятия Украиной закона об украинизации образования, который лишает венгерское национальное меньшинство права учиться на родном языке.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время на Украину прибудет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и 29 представителей стран-членов альянса.

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