Токио, 31 октября, 2019, 03:27 — ИА Регнум. Министр юстиции Японии Кацуюки Каваи уйдёт в отставку из-за скандала, 31 октября сообщает телеканал NHK.

Отставка

По информации телеканала, официальное прошение об отставке Каваи подаст в ближайшее время.

Решение об отставке было принято министром после того, как в СМИ появилась информация о злоупотреблениях, допущенных Каваи и его супругой в ходе своих избирательных кампаний. Заявляется, что супруги, избранные в парламент от правящей Либерально-демократической партии Японии, допускали нецелевое расходование средств избирательного штаба, в том числе завышали выплаты вознаграждения некоторым сотрудникам.

Это уже вторая скандальная отставка в правительстве, которое было сформировано премьер-министром Японии Синдзо Абэ менее двух месяцев назад.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 25 октября в связи с обвинениями в мелком подкупе избирателей в отставку ушёл министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара.

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