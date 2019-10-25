Токио, , 04:36 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ извинился перед японским народом за назначение министром экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавары, обвиненного в мелком подкупе избирателей. Это произошло после заседания правительства, во время общения Абэ с журналистами.

«Ответственность за назначение лежит на мне. Я приношу народу свои глубочайшие извинения», — сказал Абэ.

Глава правительства сообщил, что отставка Сугавары им принята и новым министром экономики, торговли и промышленности Японии станет Хироси Кадзияма, занимавший в прошлом должность замминистра земель, инфраструктуры, транспорта и туризма.

Кадзияма является старейшим членом правящей Либерально-демократической партии Японии.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Иссю Сугавара подал в отставку после предъявления ему обвинений в мелком подкупе избирателей. Сообщается, что политик преподносил жителям своего избирательного округа мелкие подарки — дыни, курительные палочки и цветы для погребальных церемоний. Сугавара пробыл министром немногим больше месяца.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр экономики Японии уходит в отставку из-за подарков избирателям