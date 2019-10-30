Купертино, США, 31 октября, 2019, 02:47 — ИА Регнум. Выручка компании Apple за четвертый квартал финансового года, завершившегося в США 28 сентября, составила $64 млрд, что является рекордным для неё показателем. Об этом сообщается в опубликованной 30 октября отчётности компании.

stefanoost Логотип Apple

Рост выручки от продаж товаров и услуг компании составил 2%.

По словам главы компании Тима Кука, рекордные показатели четвёртого квартала были обеспечены ускорением роста сегментов оказываемых компанией услуг, продаж носимой электроники и iPad. В общем объёме квартальной выручки доля от предоставляемых Apple услуг также достигла рекордной для компании суммы $12,5 млрд.

Акционерам Apple за четвёртый квартал были начислены дивиденды в сумме более $21 млрд.

На первый финансовый квартал 2020 года Apple прогнозирует увеличение выручки до $85,5−89,5 млрд.

Напомним, рыночная стоимость Apple достигала максимума, превышающего $1 трлн, в 2018 году. В настоящее время она оценивается примерно в $960 млрд.

Читайте также: Apple представила новые наушники AirPods Pro