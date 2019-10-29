Купертино, США, , 02:48 — REGNUM Американская компания Apple представила новую модель беспроводных наушников AirPods Pro. Информация о новом продукте появилась 28 октября на официальном сайте производителя.

Особенностью новой модели стала возможность для пользователя выбирать между функцией подавления внешних шумов и открытым режимом, при котором звуки внешнего мира передаются слушателю посредством наружных микрофонов.

Теперь, как обещает производитель, AirPods Pro «способны компенсировать изолирующий эффект силиконовых вкладышей, чтобы внешний мир звучал так же естественно, как если бы вы общались без наушников».

Сообщается также, что новые AirPods Pro устойчивы к воздействию воды и пота. В режиме прослушивания музыки с функцией активного шумоподавления наушники смогут работать до 4,5 часа, в режиме разговора — до 3,5 часа.

В России наушники поступят в продажу в ноябре и будут стоить 20 990 рублей.