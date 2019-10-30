Сакраменто, США, 30 октября, 2019, 22:25 — ИА Регнум. Библиотека и музей, названные в честь 40-го президента США Рональда Рейгана, оказались под угрозой из-за приближающихся к ним природных пожаров в штате Калифорния. Об этом 30 октября сообщает телеканал Fox News.

Библиотека Рональда Рейгана

Пожар распространяется в сторону библиотеки и музея. Как отметил директор учреждения Джон Хьюбиша, раньше библиотека не подвергалась такой опасности. Представители библиотеки отметили, что в целях безопасности эвакуировали из здания наиболее ценные архивные материалы.

Рядом с библиотекой дежурят сотрудники полиции и пожарные. Служба пожарной охраны предписала эвакуироваться жителям ряда районов, в том числе тому, в котором находятся музей и библиотека.

Напомним, закон о президентских библиотеках принял Конгресс США в 1955 году. Традиция создания таких библиотек принадлежит Франклину Делано Рузвельту, который в 1939 году выделил часть земли в своём поместье под музейный комплекс. В таких учреждениях хранят архивы президентов США после их ухода с поста главы государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на юго-востоке американского штата Калифорния был объявлен «красный», самый высокий уровень пожарной опасности. В связи с природными пожарами власти Калифорнии приняли решение об эвакуации 50 тыс. человек.