Сакраменто, США, , 04:09 — REGNUM Экстремальный «красный» режим пожарной опасности объявлен на юго-востоке американского штата Калифорния. Предупреждение об этом 29 октября размещено на сайте Национальной метеорологической службы США.

Утверждается, что на территории штата сложились содействующие природным пожарам погодные условия, каких еще «не наблюдалось в новейшей истории».

Главным фактором, способствующим стремительному распространению любого возгорания, является сочетание низкой влажности с сильным ветром, скорость которого превысит 31 м/с, а местами будет превышать 35 м/с.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, 27 октября бушующие лесные пожары вынудили власти Калифорнии принять решение об эвакуации пятидесяти тысяч человек.

В настоящее время на всей территории штата действует режим чрезвычайной ситуации. На 29 октября в Калифорнии зафиксировано десять крупных природных пожаров.

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