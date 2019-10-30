Санкт-Петербург, 30 октября, 2019, 17:32 — ИА Регнум. Спикер Законодательного собрания Петербурга, главный единоросс региона Вячеслав Макаров заявил губернатору Александру Беглову, что ему придется ответить за транспортную реформу, на которую активно жалуются избиратели.

Дарья Драй ИА REGNUM Маршрутное такси

Проект реформы раскритиковали в ЗакСе 30 октября после представления бюджета на 2020 год, в котором, к слову, она никак не учтена, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, к лету 2020 года в Петербурге планируется упразднить большинство коммерческих маршруток, «под нож» отправится 271 маршрут. Вместо них планируется запустить «социальные» маршруты наземного транспорта.

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Несколько депутатов Заксобрания решили высказаться о реформе в ходе первого чтения бюджета, пользуясь присутствием в Мариинском дворце губернатора Беглова и членов правительства города. Внезапно к ним присоединился и спикер Макаров, который отметил, что среди населения «чувствуется обеспокоенность».

«Это связано с тем, что во всех районах города прошли общественные обсуждения по транспортной реформе», — заявил он, добавив, что в случае провала реформы все недостатки будут экстраполированы лично на Беглова. Макаров призвал чиновников еще раз хорошо обдумать последствия.

«Чтобы не получилось по Черномырдину, что хотели как лучше, а получилось как всегда, как у нас это уже было с КИО и КУГИ, когда мы об этом говорили — тысячу раз подумайте! — слово реформа вызывает обеспокоенность у всех жителей. Тысячу раз взвесьте», — заявил единоосс.

Он напомнил, что в ЗакСе создана специальная рабочая группа, при этом продолжаются жалобы на то, что чиновники не привлекают к реформе научно-исследовательские институты.

«Еще раз продумайте! 278 маршрутов. Чтобы не было этих сотен обращений, которые к каждому депутату сейчас идут», — сказал Макаров.

«Мы же понимаем, Александр Дмитриевич: это за прогноз погоды не надо отвечать. А за предвидение, за управленческие какие-то решения отвечать-то приходится. И придется отвечать», — добавил спикер парламента.

Отложить реформу до следующего года призвали и «эсеры» во главе с Алексеем Ковалевым, который сообщил, что в ходе общественных обсуждений только 10% пожеланий горожан было учтено. «Практически в каждом районе по нескольку востребованных маршрутов ликвидируются. В чем идея? Идея, наверное, в том, чтобы сэкономить бюджетные средства и не платить субсидию перевозчикам на этих востребованных маршрутах», — предположил Ковалев.

По его мнению, в пригородных районах на границе с Ленобластью реформа вообще может обернуться катастрофой для людей. Заметим, ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко тоже негативно высказывался об отмене маршрутов, курсирующих между регионами.

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«Мы считаем, что эту реформу нужно отложить как минимум до следующего года. Кстати, сам вице-губернатор [Эдуард] Батанов признает, что объективных данных о пассажиропотоках на этих маршрутках ни у кого нет. Это знает и комитет по транспорту. Там вообще нет никаких данных. И мы все это огребём, извините, именно летом следующего года», — предрек Ковалев.

О реформе высказался и лидер фракции ЛДПР Павел Иткин. Он заметил, что в целом поддерживает бюджет на 2020 год, предложенный Смольным.

«Единственное, что нас беспокоит — не очень определен бюджет на грядущую транспортную реформу, которую с опаской ждут жители нашего города. Эта реформа вызывает много вопросов», — сказал Иткин.

Говоря о транспортной реформе, Александр Беглов сообщил депутатам:

«Полный переход на регулируемый тариф отвечает долгосрочным интересам петербуржцев, будет способствовать повышению безопасности и комфорта перевозок. Но двигаться к цели необходимо аккуратно. Считаю возможным в переходный период одновременное существование маршрутов с регулируемыми и нерегулируемыми тарифами».

По его словам, переход общественного транспорта на регулируемый тариф и интеграция железной дороги во внутригородские перевозки — главные проекты транспортной сферы Петербурга в 2020 году.