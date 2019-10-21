Санкт-Петербург, , 16:56 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов указал усилить переговоры с Ленинградской областью о единой транспортной системе двух регионов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Маршрутное такси Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это единая система у нас, мы не можем без Ленобласти на 100% ее проработать», — сказал Беглов 21 октября. Он считает необходимым «синхронизировать действия» с соседним регионом по основным параметрам.

Ответственным за усиление сотрудничества с Ленобластью Беглов назначил вице-губернатора Евгения Елина. «Надо с нашим соседом очень серьезно работать», — заключил Беглов.

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Напомним, в Ленобласти чиновники возмутились планируемой отменой целого ряда маршрутов на стыке двух регионов в рамках транспортной реформы Северной столицы.

Комитет по транспорту Петербурга ответил, что смежные с Ленобластью межрегиональные маршруты, обслуживаемые по заказу петербургского правительства, с 16 июля 2020 года будут работать в полном объеме.

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