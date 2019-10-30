Минск, 30 октября, 2019, 16:07 — ИА Регнум. «Да, был у нас в истории 1917 год. Он к нам пришел с других территорий. Мы жили в Российской империи, были ее частью, свершилась революция, мы начали строить вместе с россиянами и другими первое социалистическое государство. Цели ведь были благородные в 17-м году (вы уже, наверное, это не изучаете, но я как историк глубоко изучал), хорошие цели: что-то народу, что-то крестьянам. Злодеев и олигархов к стенке, повесить — это все было, но было и много чего хорошего», — заявил 30 октябряАлександр Лукашенко, посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии.

Советский плакат «Все за работу, товарищи!». 1924

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Комментируя сохранение в Белоруссии государственного праздника 7 ноября, являющегося также выходным днём, Лукашенко сообщил «президентскому пулу»: Белоруссия только выиграла от сохранения этого праздника. Лидер постсоветской республики отметил: «Мы сохранили этот праздник и подвели под него соответствующую идеологию: будем заканчивать стройки, уборку урожая, подводить итоги и так далее, и подарки людям (делать. — Прим. пресс-службы президента)».

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Лукашенко заявил также, что в постсоветской Белоруссии не отказались от своего исторического прошлого, и в ней не было, в отличие от соседних Украины и России, случаев сноса памятников советских времён. Он подчеркнул: «Я это остановил сразу. У нас готовы были тоже сносить памятники, провести декоммунизацию, люстрацию — я это остановил. И мы от этого выиграли. Сегодня начали все возвращаться к тому, что критикуют: вот, памятники снесли. Мы никому не снесли, сохранили».

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Напомним, в октябре Александр Лукашенко неоднократно заявлял о новой трактовке истории Белоруссии, согласно которой Отечественная война 1812 года, Первая мировая война и Великая Отечественная война — «это не наши были войны» с точки зрения нынешнего политического руководства Белоруссии. Об этом он дважды заявил 21 октября в интервью казахстанскому ИА «Хабар», повторив 28 октября для руководства совбеза и минобороны.