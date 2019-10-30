Беглов просит дополнительно 1 млрд рублей на уборку улиц Петербурга
Санкт-Петербург, 30 октября, 2019, 14:26 — ИА Регнум. На содержание дорог в Петербурге в 2020 году следует выделить дополнительно 1 млрд рублей. Такого мнения придерживается губернатор Александр Беглов, который поручил комитету финансов подготовить соответствующую поправку ко второму чтению бюджета города на будущий год, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Минувшей зимой стали очевидны системные проблемы в обслуживании города — реформа этой сферы уже стартовала, закуплена 471 единица техники на общую сумму 2,9 млрд рублей», — сказал Беглов.
Напомним, что накануне после первого обильного снегопада Беглов наведался с инспекцией в ГУДП «Центр», очищающий от снега четыре района в исторической части города, где выяснилось, что на предприятие поступило менее половины машин из закупленных 471. Беглов поручил завершить процесс к концу ноября.
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Губернатор заявил, что в текущем варианте бюджета на 2020 год на 17% увеличили финансирование содержания дорог — до 10,8 млрд рублей.
«Но это только начало, и этих средств недостаточно. Необходим как минимум еще 1 млрд рублей, чтобы полностью укомплектовать штаты, увеличить зарплату водителей, ликвидировать простой техники», — сообщил градоначальник.
После установления кадастра всех дорог следующим этапом реформы станет передача полномочий по уборке дорог районным администрациям и подведомственным учреждениям. За профильным комитетом по благоустройству останутся набережные, трассы федерального значения и вылетные магистрали.
Как сообщало ИА REGNUM, управление ФАС по Петербургу обвинило шесть городских предприятий, включая ГУДП «Центр», в картельном сговоре, приведшем к плохой уборке улиц от снега прошлой зимой. Комитет по благоустройству также получил соответствующее предписание. Совокупные штрафы предприятий могут достигать 1 млрд рублей. Антимонопольщики немного опоздали с оглашением своего решения: за пару дней до этого своей должности по собственному желанию лишился бывший руководитель комитета Владимир Рублевский.