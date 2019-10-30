Санкт-Петербург, 30 октября, 2019, 14:26 — ИА Регнум. На содержание дорог в Петербурге в 2020 году следует выделить дополнительно 1 млрд рублей. Такого мнения придерживается губернатор Александр Беглов, который поручил комитету финансов подготовить соответствующую поправку ко второму чтению бюджета города на будущий год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Уборка снега в Петербурге

«Минувшей зимой стали очевидны системные проблемы в обслуживании города — реформа этой сферы уже стартовала, закуплена 471 единица техники на общую сумму 2,9 млрд рублей», — сказал Беглов.

Напомним, что накануне после первого обильного снегопада Беглов наведался с инспекцией в ГУДП «Центр», очищающий от снега четыре района в исторической части города, где выяснилось, что на предприятие поступило менее половины машин из закупленных 471. Беглов поручил завершить процесс к концу ноября.

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Губернатор заявил, что в текущем варианте бюджета на 2020 год на 17% увеличили финансирование содержания дорог — до 10,8 млрд рублей.

«Но это только начало, и этих средств недостаточно. Необходим как минимум еще 1 млрд рублей, чтобы полностью укомплектовать штаты, увеличить зарплату водителей, ликвидировать простой техники», — сообщил градоначальник.

После установления кадастра всех дорог следующим этапом реформы станет передача полномочий по уборке дорог районным администрациям и подведомственным учреждениям. За профильным комитетом по благоустройству останутся набережные, трассы федерального значения и вылетные магистрали.

Как сообщало ИА REGNUM, управление ФАС по Петербургу обвинило шесть городских предприятий, включая ГУДП «Центр», в картельном сговоре, приведшем к плохой уборке улиц от снега прошлой зимой. Комитет по благоустройству также получил соответствующее предписание. Совокупные штрафы предприятий могут достигать 1 млрд рублей. Антимонопольщики немного опоздали с оглашением своего решения: за пару дней до этого своей должности по собственному желанию лишился бывший руководитель комитета Владимир Рублевский.