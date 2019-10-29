Санкт-Петербург, , 18:21 — REGNUM Центр Петербурга оказался готов к первому снегу менее чем наполовину. Как сообщили в Смольном, обслуживающее эту часть города ГУДП «Центр» закупило к зиме 471 снегоуборочную машину, но на 29 октября, когда в Северной столице выпал снег, предприятие приняло лишь 214 из них.

Уборка снега ИА REGNUM

Заметим, ГУДП «Центр» обслуживает Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский и Центральный районы, его и пять других городских предприятий управление ФАС в октябре обвинило в картельном сговоре при уборке Петербурга.

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил площадку «Центра» 29 октября, где и выяснилось о том, что еще не вся техника была принята на баланс. Он поручил завершить приемку оборудования до 29 ноября. Всего было закуплено 193 комбинированные дорожные машины для уборки проезжей части и 278 машин для уборки тротуаров. На это ушло более 3 млрд рублей.

С учетом закупленных машин предстоящей зимой в городе будет работать более 1700 единиц уборочной техники.

Беглов также посетил снегоплавильный пункт на Шкиперском протоке, где утилизируют снег, собранный на Васильевском и Петроградском островах. В сутки пункт может обрабатывать до 7 тыс. кубометров снега. По мнению Беглова, это важно и с экологической точки зрения.

«Одна такая снегоплавильная установка позволяет за сезон собрать около 100 тыс. тонн песка и 150 тыс. тонн мусора. Это большой объем, который мог попасть со снегом в наши водоемы», — отметил Александр Беглов.

Предстоящей зимой принимать и утилизировать снег будут 11 снегоплавилок и 7 стационарных снегоприемных пунктов. Уже определены 100 точек складирования сугробов, однако, по мнению Беглова, их должно быть 150.

Еще одну снегоплавилку мощностью в 7 тыс. кубометров начинают строить на набережной Обводного канала. «В наших планах — начать в ближайшие годы проектирование еще нескольких подобных установок. Их не хватает, прежде всего, в северной части города», — добавил Беглов.