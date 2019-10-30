Москва, 30 октября, 2019, 13:53 — ИА Регнум. На начало второй половины 2019 года южнокорейская модель KIA Rio стала самой массовой иномаркой в автопарке России. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

KIA Rio

Всего на начало июля в стране было зарегистрировано 800 тыс. автомобилей модели KIA Rio. Весь же парк автомобилей этого бренда насчитывает в нашей стране 2,03 млн машин.

Второе место по количеству машин в РФ среди иномарок занимает американская модель Ford Focus — 786,3 тыс. единиц. Всего же в автопарке нашей страны числятся 1,4 млн автомобилей компании Ford.

Тройку лидеров замыкает модель Hyundai Solaris с результатом 775,5 тыс. машин. Количество всех легковушек компании Hyundai в России составляет более 1,8 млн экземпляров.

Четвёртое и пятое места по численности в автомобильном парке России занимают соответственно Renault Logan (692,6 тыс. ед.) и Toyota Corolla (647,7 тыс. ед.).

Напомним, всего по нашей стране зарегистрировано 25,5 млн легковых иномарок. Это 60,6% от всего объёма российского автопарка легковушек.

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