Москва, , 14:13 — REGNUM Топ-10 российских регионов с самым большим количеством зарегистрированных легковых автомобилей иностранных брендов на 1 июля 2019 года составили специалисты аналитического агентства «Автостат».

Пробки в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Самое большое количество иномарок зарегистрировано в Москве. В российской столице на 1 июля 2019 года числится 3,1 млн экземпляров авто иностранных брендов. Вторую строчку в этом топе занимает Подмосковье, где числится 2,1 млн иномарок. На третьем месте — Санкт-Петербург. Обладателями автомобилей иностранных компаний в Северной столице являются 1,44 млн человек.

Рейтинг нестоличных субъектов РФ с наибольшим количеством авто иностранных марок возглавляет Краснодарский край (1,11 млн ед.). Затем идут регионы России, где количество иномарок менее 1 млн, — это Свердловская область (840,9 тыс. ед.), Приморский край (798 тыс. ед.), Ростовская область (759,7 тыс. ед.), Татария (703,3 тыс. ед.), Башкирия (635,8 тыс. ед.) и Челябинская область (627,6 тыс. ед.).

Напомним, всего в России зарегистрировано на 1 июля 2019 года 27,5 млн экземпляров авто иностранных брендов, что составляет 62,4% от общего объема легковых автомобилей, числящихся в нашей стране.

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