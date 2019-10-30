Москва, 30 октября, 2019, 11:48 — ИА Регнум. В России в 2020 год рынок ипотечного кредитования с высокой вероятностью войдет с рекордно низкими процентными ставками. Об этом заявила главный аналитик «Росбанк Дом» Наталья Ващелюк, сообщается на сайте Дом. РФ» (ранее АИЖК).

AlexanderStein Ипотека

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ЦБ РФ 25 октября снизил ключевую ставку. По её мнению, не исключено, что в 2019 году ожидается еще одно снижение ключевой ставки.

«На рынке ипотеки есть потенциал для снижения ставок. Средняя ставка по ипотеке до конца года может снизиться на 30−50 б. п, что позволяет ожидать роста объема ипотечного кредитования в 2020 году примерно на 25%», — считает Ващелюк.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие два-три года в России могут сократиться объёмы выдачи ипотечных кредитов. Такие прогнозы сделали в Минстрое РФ.

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