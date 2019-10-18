Москва, , 13:42 — REGNUM Решительные действия Центробанка по снижению ключевой ставки могут опустить показатель до 5,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что в вопросе снижения ключевой ставки регулятор может действовать более решительно, чем сегодня. Люшин уверен, что для таких действий регулятора уже сложились все необходимые условия.

«Смягчение денежно-кредитной политики Центробанка происходит на фоне замедления мировой экономики, которая страдает из-за торгового конфликта США и Китая, рецессии в Германии и Франции, выхода Великобритании из Евросоюза, жестких санкций в отношении ряда стран, которые занимаются экспортом нефти. В России наблюдается низкая инфляция и слабый рост ВВП, невысокая покупательская способность и очень мало драйверов для роста. Поэтому российская экономическая система взяла курс на два основных направления — делолларизацию страны и снижение ключевой ставки», — заявил Люшин.

Так, ближайшее заседание совета директоров ЦБ пройдет уже на следующей неделе, 25 октября, напоминает Люшин. По его прогнозам, регулятор продолжит снижать ключевую ставку.

«Она может быть снижена еще на 25 базисных пунктов, в четвертый раз за год. Сейчас ставка находится на уровне 7% — это гораздо выше, чем у лидеров мировой экономики. В России ставка может быть снижена до уровня 5,5%. Это повлечет за собой снижение ставок по ипотеке и увеличение покупательского спроса», — считает Люшин.