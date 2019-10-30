Москва, 30 октября, 2019, 10:28 — ИА Регнум. На государственную пенсию в старости рассчитывают лишь 22% жителей России. Большинство задумываются о других источниках для существование после выхода на пенсию, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

Александр Ванеев ИА Красная Весна Пенсия

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Так, 14% граждан надеются на личные сбережения. 3% опрошенных в случае необходимости обратятся за материальной поддержкой к детям. Еще 3% отчисляют средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Больше всего рассчитывает на государственную пенсию люди старше 45 лет (26%). 33% опрошенных планируют работать на пенсии, пока хватит сил.

Опрос проведен 24 сентября — 2 октября 2019 года. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет в 389 населенных пунктах во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, достойная пенсия, по мнению жителей России, в среднем составляет 40 тыс. рублей в месяц.

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