Москва, , 09:45 — REGNUM Достойная пенсия, по мнению жителей России, в среднем составляет 40 тыс. рублей в месяц. Таковы данные опроса исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

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По мнению молодых людей до 24 лет размер достойной пенсии составляет 32 тыс. 600 руб., по мнению граждан старше 45 лет. — 43 тыс. руб.

Самые высокие запросы на достойную пенсию у жителей Москвы и Санкт-Петербурга — 43 тыс. 900 и 42 тыс. 200 руб. соответственно. На третьем месте — жители Владивостока (42 тыс. руб.).

Самые скромными оказались жители Кирова, Набережных Челнов и Ярославля. Достойно они назвали пенсию в размере: 34 тыс. 900 руб., 34 тыс. 700 руб. и 34 тыс. 500 руб. в месяц соответственно.

Опрос проведен 24 сентября — 2 октября 2019 года в 389 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Пенсионный фонд России (ПФР) предлагает повысить в 2,4 раза размера накопительной пенсии в России, ниже которого ежемесячные выплаты назначаться не будут.

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