Москва, 30 октября, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Новая система пенсионных накоплений, так называемый «гарантированный пенсионный план» (ГПП), представленный Центробанком и Министерством финансов РФ, будет распространяться не только на наёмных работников. Она также охватит и самозанятых, которые с 2019 года уплачивают специальный налог. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионные накопления

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В ведомстве пояснили, что законопроект не предусматривает запрета на участие в гарантированном пенсионном плане самозанятых. При этом особенности применения налоговых льгот в отношении них будут обсуждаться позднее.

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Добавим, что, по данным Федеральной налоговой службы, в качестве самозанятых зарегистрировались более 200 тыс. человек. Сейчас они уплачивают «налог на профессиональный доход» в четырёх пилотных регионах.

По данным Минфина, новая система пенсионных накоплений потенциально охватит 72,5 млн граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября Центробанк и Минфин представили разработанный законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Согласно инициативе, гражданам России планируют предоставить возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства.

Вхождение в ГПП будет добровольным, а размер взноса можно будет определять и менять сколько угодно раз самим участникам программы Также планируется, что пенсионные взносы граждан по ГПП в размере до 6% от зарплаты будут освобождены от НДФЛ.