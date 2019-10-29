Ла-Пас, 29 октября, 2019, 23:52 — ИА Регнум. Сторонники оппозиции в Боливии устроили беспорядки на улицах Ла-Паса, 29 октября передает агентство Reuters.

Chris Huggins Беспорядки

Полицейские разогнали несколько демонстраций в столице Боливии с использованием слезоточивого газа и разобрали часть баррикад, установленных протестующими.

Одновременно полиции пришлось разделять толпы граждан, которые намеревались устроить разборки друг с другом — на улицы вышли как сторонники проигравшего кандидата Карлоса Месы, так и сторонники президента Эво Моралеса.

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