Москва, 29 октября, 2019, 15:04 — ИА Регнум. С директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина, который принимал участие в выборах президента РФ в марте 2018 года, будет взыскано свыше 1 млрд рублей. Такое решение сегодня, 29 октября, принял Арбитражный суд Московской области.

Kremlin.ru Павел Грудинин

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Напомним, что акционеры совхоза им. Ленина добивались взыскания с руководителя предприятия более 2 млрд рублей, однако судебная инстанция лишь частично удовлетворила иск.

«Взыскать с Грудинина в пользу истцов 1 мдрд 66 млн 219 тысяч рублей», — приводит РИА Новости слова судьи Рустама Бирюкова.

Кроме того, ответчик должен будет заплатить и госпошлину в размере 104 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году шестеро акционеров «Совхоза имени Ленина» потребовали взыскать с Грудинина в пользу самого совхоза реальный ущерб в размере 1,1 млрд рублей и упущенную выгоду в размере около 1 млрд рублей. Истцы считали, что ущерб был нанесён сделкой по внесению совхозом в уставной капитал ООО «ТТ Девелопмент» в 2008 году двух земельных участков, рыночная стоимость которых оценивается в 1,1 млрд рублей.

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В 2018 году арбитражные суды трёх инстанций, а также Верховный суд России признали эту сделку незаконной. Упущенная выгода, по мнению истцов, равнялась стоимости прав пользования землей с 2008 по 2018 годы, в то время, когда она находилась в собственности «ТТ Девелопмент». В феврале 2019 года этот иск был отклонён Арбитражным судом Московской области. Судья Рустам Бирюков отказал в удовлетворении исковых требований.