Москва, , 10:55 — REGNUM В десятый арбитражный апелляционный суд поступила жалоба на решение московского арбитража, отказавшего одному из акционеров в переводе прав и обязанностей на пакет акций ЗАО «Совхоз имени Ленина». Ответчиком выступает бывший кандидат в президенты РФ, директор колхоза Павел Грудинин и фирма-покупатель акций, реализованных 15 лет назад. Дата рассмотрения апелляционной жалобы ещё не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истцом является акционер колхоза Иван Маркин. Ему стало известно, что в июне 2004 года между Павлом Грудининым и ООО «Универсальная финансовая компания» был заключён договор купли-продажи 6700 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью одной акции один рубль. Общая цена сделки — 2,01 млн рублей. Маркин посчитал, что было нарушено его преимущественное право на покупку и обратился в суд.

Представители ответчика заявили о пропуске срока исковой давности и отсутствии нарушения прав.

«Учитывая, что преимущественное право покупки акций действует лишь в случае продажи акций лицу, не являющемуся акционером закрытого акционерного общества, а также то обстоятельство, что по состоянию на 10.06.2004 ООО «Универсальная финансовая компания» являлось акционером ЗАО «Совхоз имени Ленина», преимущественное право приобретения акций у других акционеров отсутствовало», — отмечается в решении суда, которым иск отклонили.

Вердикт не устроил истца, он обжалует его.

Напомним, акционеры колхоза также оспаривают решение московского арбитража, отказавшего им во взыскании порядка 2 млрд рублей, заявленных как убытки в виде упущенной выгоды и ущерба. Истцы посчитали, что несколько лет назад, внеся в уставной капитал «дочки» земельные участки, директор колхоза нарушил их права. Суд подобные выводы не подтвердил. Решение оспаривается в вышестоящей инстанции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Павел Грудинин стал наиболее известен после участия в выборах президента РФ, прошедших в марте 2018 года. Он занял второе место после Владимира Путина, набрав 11,77% голосов.

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