Москва, 29 октября, 2019, 14:41 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 29 октября, в сквере у здания Министерства иностранных дел РФ будет торжественно открыт памятник учёному и выдающемуся политику Евгению Примакову. Несмотря на то, что церемония ещё не состоялась, монумент уже отражается на «Яндекс.Картах».

Скриншот страницы «Яндекс.Карты» Памятник Примакову на «Яндекс.Картах»

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия памятника Евгению Примакову, которому сегодня бы исполнилось 90 лет.

Напомним, решение об установке памятника, который создавался коллективом под руководством скульптора, народного художника Георгия Франгуляна, было принято в феврале 2018 года.