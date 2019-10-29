Москва, , 13:29 — REGNUM Внук российского государственного деятеля Евгения Примакова, журналист, депутат Госдумы РФ Евгений Примаков («Единая Россия») остался доволен памятником, который сегодня, 29 октября, будет открыт в честь его деда. По его словам, монумент получился «очень хорошим, символичным».

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Примаков также пояснил символику памятника с четырьмя каменными обелисками.

«Они должны олицетворять разные профессиональные ипостаси Евгения Максимовича — науку, разведку, международные отношения и правительство», — цитирует ТАСС внука политика.

Он также добавил, что для деда было бы предпочтительнее, чтобы его именем назвали школу, стипендию или какую-нибудь премию для молодых учёных-востоковедов. Однако памятник — это «символ признания со стороны жителей Москвы, наших сограждан», подчеркнул Примаков, поэтому уверен, что политик не был бы против его установки.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 октября, президент России Владимир Путин примет участие в открытии памятника Евгению Максимовичу Примакову. Церемония состоится в Москве у здания Министерства иностранных дел России на Смоленской площади. Памятник создан авторским коллективом под руководством скульптора Георгия Франгуляна.

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