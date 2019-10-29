Санкт-Петербург, 29 октября, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил свою отрицательную позицию относительно планов по строительству в Северной столице 25 млн кв. метров жилья к 2024 году. Об этом он заявил на «Форуме стратегов» 29 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство домов

В целом, по мнению Беглова, цели нацпроектов необходимо достигать, так как они направлены на улучшение жизни граждан. Однако некоторые показатели он считает неадекватными.

«Безусловно, конечно, завышены показатели эффективности национальных проектов. Не знаю, с чего Минстрой написал нам 25 млн кв. метров жилья», — сказал Беглов.

Отметим, изначально министерство полагало, что Петербург должен ввести в эксплуатацию около 27 млн кв. метров жилья к 2024 году, затем региону удалось скорректировать этот показатель до 25 млн кв. метров. Тем не менее, согласно долгосрочному прогнозу социально-экономического развития, Петербургу нужно лишь 18,9 млн кв. метров, полагают в Смольном.

Читайте также: «Петербург — не пылесос». Беглов не хочет строить 25 млн кв. м жилья

Александр Беглов подчеркнул, что пока Петербург не подписал никакого соглашения об этом проекте, чтобы не подводить горожан. «Надо проявлять стойкость», — сказал градоначальник.

«Чтобы реализовать эти планы (о 25 млн кв. метров, — прим. ред.), во-первых, нам это не надо, а во-вторых, чтобы реализовать, надо на социальную инфраструктуру потратить 309 млрд рублей и плюс еще на инженерную инфраструктуру потратить 320 млрд рублей», — заявил Беглов.

То есть в совокупности, подсчитал губернатор, Петербургу нужно потратить почти 650 млрд рублей для обеспечения жилой среды под эти квадратные метры.

«Что? А где? Где их взять-то? И потом, зачем? — недоумевает Беглов. — Надо ликвидировать дисбаланс между жилой застройкой и социальной, да? А потом двигаться вперед».

Он полагает, что при реализации проекта надо ответить на вопрос, «а что будет дальше» после такого масштабного строительства.

«А дальше, конечно, у нас институт прописки отменен, и сегодня город, как пылесос, собирает со всей страны жителей», — заметил Беглов.

Он полагает, что ответственен в первую очередь перед уже проживающими в городе петербуржцами, а не перед будущими. «Мы не соглашаемся, сегодня работаем с Министерством строительства», — заключил он.