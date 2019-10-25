Санкт-Петербург, , 15:37 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил против ввода в эксплуатацию более 25 млн кв. метров жилья к 2024 году, как предполагает для Северной столицы Министерство строительства в рамках национального проекта. Об этом Беглов заявил 25 октября после встречи с вице-премьером Виталием Мутко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Новостройки Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Заметим, согласно скорректированным показателям Минстроя, Петербург к 2024 году должен ввести почти 25,8 млн кв. метров жилья. Однако долгосрочный прогноз социально-экономического развития города говорит о других цифрах — 18,8 млн кв. метров, региональный проект — о 21,9 млн кв. метров.

«Да, есть вопросы у нас по поводу ввода: сколько мы должны вводить квадратных метров жилья. У нас есть свои аргументы по одной-простой причине: нам нужен не просто ввод жилья, а с социалкой. Чтобы ввести тот объем, который запланирован министерством строительства, нам нужно порядка 600 млрд рублей. Большие деньги, огромные, и я считаю, что нам этого и не надо. Мы не должны быть пылесосом, который собирает со всей страны жителей, а в первую очередь обеспечить комфортные условия для местных жителей», — полагает Беглов.

Он указал, что, например, в Шушарах (Пушкинский район Санкт-Петербурга) уже построили «коробки в поле», где теперь необходимы серьезные вложения для прокладки инфраструктуры.

«Конечно, Петербург всегда будет привлекателен, и покупка жилья в Петербурге является выгодной не только для наших горожан, но и для жителей других регионов. Но для нас самое главное — защита интересов постоянно проживающих наших горожан. Мы должны нашему жителю предоставлять комфортную уже среду. Просто так строить коробки и покупать в поле дома даже для тех же самых, кто приезжает в наш город, — это будет непозволительно. Мы делаем так, чтобы всего этого не было», — добавил Беглов.

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