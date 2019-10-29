Москва, 29 октября, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Гражданам России планируют предоставить возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. Это предусмотрено законопроектом о новой системе систему добровольных пенсионных накоплений, который был разработан и представлен Центробанком и Министерством финансов РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионеры

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Как пояснил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, в гарантированном пенсионном плане (ГПП) собраны особенности ряда продуктов: характеристика депозита (защищен гарантией АСВ) и доверительного управления (средствами управляют профессионалы). То есть будет несгораемая сумма.

Отмечается, что вхождение в ГПП будет добровольным, а размер взноса определятся и менять сколько угодно раз самим участником программы. Также планируется, что пенсионные взносы граждан по ГПП в размере до 6% от зарплаты будут освобождены от НДФЛ.

«Это было с одной стороны доходно, с другой стороны гарантированно, и с третьей стороны чтобы инфраструктура была организована таким образом, чтобы не возникало споров между гражданами и ПФР», — приводит РИА Новости пояснение Моисеева.

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Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с концепцией Минфина и Банка России об индивидуальном пенсионном капитале, накопления должны стать собственностью граждан, а взносы в негосударственные пенсионные фонды должны осуществляться самими гражданами либо их работодателями.