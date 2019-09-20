Москва, , 09:43 — REGNUM В силу того, что кардинальных изменений в новой добровольной пенсионной накопительной системе, которую предлагает Минфин РФ, не предвидится, говорить о резком и значительном росте количества её участников не приходится. Такую оценку сделал первый заместитель представителя Банка России Сергей Швецов.

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Он напомнил, что в новой системе для работающих граждан добавляется лишь возможность перечислять свои пенсионные накопления через работодателя и получать 13-процентную налоговую льготу от министерства финансов, если выплачивается не более 6% от объема зарплаты.

«Рассчитывать на какой-то бум не приходится, — подчеркнул Швецов. — Я думаю, что объём денег, который будет дополнительно поступать благодаря этим инновациям (речь идет о государственном пенсионном продукте), не может быть огромным».

Первый зампредседателя Центробанка добавил, что в настоящее время Минфин РФ сейчас дорабатывает текст законопроекта о гарантированном пенсионном продукте с учётом замечаний Минфина и уже в ближайшее время он может быть опубликован, сообщает «Финмаркет».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Министерство финансов РФ сообщило о разработке нового законопроекта о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направило его на согласование в Минтруд.

Новая версия предполагает исключительно добровольный порядок присоединения граждан России к системе, которая будет строиться на ранее представленной концепции индивидуальных пенсионных накоплений. Предполагается, что в рамках новой системы граждане России смогут присоединить накопления из системы обязательного пенсионного страхования к новому гарантированному пенсионному продукту.

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