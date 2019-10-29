Москва, 29 октября, 2019, 04:26 — ИА Регнум. Минэкономразвития предлагает с 2020 года изменить подход к учёту уровня бедности в России и начать верифицировать оценки Росстата данными о налогах и страховых взносах граждан. Об этом 29 октября сообщает РБК со ссылкой на подготовленный министерством проект постановления правительства.

Уильям Пауэлл Фрайт. Бедность и богатство. 1888

Согласно предложению, Росстат, находящийся с 2017 года в подчинении Минэкономразвития, начнёт сопоставлять свои данные об уровне бедности с информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд России.

Ещё одним нововведением станет то, что Росстат начнёт анализировать сведения о финансовом положении, условиях жизни и трудовой деятельности граждан по трём целевым группам: семьи с несовершеннолетними детьми, люди старшего поколения, женщины с детьми.

Предполагается, что итоговые верифицированные данные как в целом по стране, так и по каждому отдельному региону, будут публиковаться ежегодно 29 декабря.

Целью нововведения заявлено повышение качества статистических данных о бедности в России, а также усиление адресности социальной помощи от государства.

Сообщается, что реализация планов потребует дополнительных расходов федерального бюджета в размере 1,3 млрд рублей на ближайшие три года. Проект постановления уже поступил в Минфин и в настоящее время находится на рассмотрении.

Как передавало ИА REGNUM, неделей ранее Росстат представил данные о финансовом положении российских семей за первые два квартала 2019 года, свидетельствующие о сокращении доли семей, которым хватает доходов только на еду или вовсе не достаёт средств на пропитание.

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