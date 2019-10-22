Москва, 22 октября 2019, 07:58 — REGNUM В России в 2019 году наблюдается сокращение доли наименее обеспеченных групп населения. Об этом свидетельствуют данные Росстата, основанные на оценке домашними хозяйствами своего финансового положения за первые два квартала года.
Так, согласно приведённым данным, доля семей, которым хватает доходов только на еду, сократилась с 15,2% в первом квартале до 14,1% во втором, а доля домохозяйств, заявивших о нехватке средств даже на питание, сократилась с 0,8% до 0,7%.
На этом фоне доля семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, увеличилась с 49,2% в первом квартале до 49,4% во втором. C 31,7% до 32,6% увеличилась также доля домохозяйств, которые могут позволить себе не только еду и одежду, на и товары длительного потребления, однако покупка автомобиля, квартиры или дачи вызывает у них трудности.
Как считают в Росстате, приведённые данные свидетельствуют о перераспределении домохозяйств по их финансовому положению и переходе части наименее обеспеченных групп населения в категорию с более высокими доходами.