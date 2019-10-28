Вашингтон, 29 октября, 2019, 02:28 — ИА Регнум. Посольство России в США возмущено отказом властей США передать тяжело больного Константина Ярошенко на родину, говорится в распространенном 28 октября заявлении пресс-службы посольства.

Флаг США

«Ничего, кроме возмущения, это вызывать не может. Ответ американцев больше похож на отписку», — комментируется посольством полученный отказ.

По мнению дипломатов, никаких оснований для отклонения российского запроса у властей США нет. Ими полностью проигнорирована гуманитарная составляющая вопроса — стремительное ухудшение здоровья Ярошенко, как и факт отбытия им части срока заключения.

Как следует из заявления посольства, американская сторона в ответе на запрос ограничилась формальным заявлением о том, что деяния Ярошенко являются «тяжкими».

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Как сообщало ИА REGNUM ранее, Ярошенко в 2010 году был похищен на территории Либерии, вывезен в США, обвинен в контрабанде наркотиков и приговорен к 20 годам тюрьмы.