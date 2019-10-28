Москва, , 14:03 — REGNUM Ситуацию с отказом российскому летчику Константину Ярошенко в депортации прокомментировала РИА Новости его супруга Виктория.

Жена заключенного в тюрьме США отметила, что документ, в котором говорится об отказе, датирован 7-го октября, но получен он был только 24-го.

«Они в этот раз дождались момента депортации Бутиной и нам дали этот ответ. Это в два раза больнее было», — рассказала Виктория Ярошенко.

Она также сообщила, что это сильно расстроило самого российского летчика. У него сильно обострился артрит, вероятно, на нервной почве. Боли стали такими сильными, что он не может ходить.

Как передавало ИА REGNUM, Ярошенко в 2010 году незаконно вывезли из Либерии в США и обвинили в контрабанде наркотиков. Его приговорили к 20 годам тюрьмы. Супруга российского летчика неоднократно сообщала о его плохом состоянии здоровья. Кроме артрита у осужденного проблемы с зубами и с желудком.

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