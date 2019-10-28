Астана, 28 октября, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Позиция Казахстана в рейтинге Doing Business повлияет на инвестиционную привлекательность республики. Об этом заявил заместитель министра национальной экономики Казахстана Жасулан Мадиев, сообщает агентство «Казинформ».

(сс) jtstewart Нур-Султан

По его словам, республика заняла 25-ю строчку рейтинга среди 190 стран мира. Казахстан набрал 79,6 балла, уступив 0,1 процентный пункт Германии. 23-е и 24-е место заняли Канада и Ирландия.

Напомним, задача по вхождению Казахстана в топ-25 рейтинга Doing Business была поставлена в 2016 году на XVII съезде партии правящей партии Nur Otan («Свет отечества»).

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