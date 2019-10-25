Тюмень, , 15:58 — REGNUM Три ступеньки вверх России в рейтинге Всемирного банка Doing Business, с 31-го на 28-е место, — весьма незначительны. В строчке «Международная торговля» рейтинг нашей страны остался неизменным — 99 строчка, сообщила корреспонденту ИА REGNUM президент группы компаний «КВТ», занимающейся таможенным управлением, Юлия Шленская.

Несмотря на все положительные изменения в таможенном оформлении — электронный документооборот, удалённый инструментарий взаимодействия с таможней, автоматизация процессов — картина в целом не меняется. Административное давление не уменьшилось, как не стало меньше количества требуемых документов, отмечает эксперт. Кроме того, с 2019 года повысился налог на добавленную стоимость, пересмотрены в сторону повышения ставки сбора за таможенные операции — они изменятся с 1 января 2020 года.

«Параллельно я и мои компаньоны запускаем совершенно другой проект — точку общепита. И здесь чрезмерное регулирование показало себя во всей красе. Все разговоры об упрощении бухгалтерского учёта, юридического делопроизводства, уменьшении количества разрешительных документов — сказки. Открыться по всем правилам, соблюсти все требования нереально физически. Такое ощущение, что все запреты, правила и ограничения выстроены специально таким образом, чтобы предприниматель искал пути, как их обойти. Необходимы кипы разрешительной документации, предъявляются глупые и нелогичные требования», — рассказала Юлия Шленская.

Напомним, рейтинг «Ведение бизнеса» (Doing Business) — глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю создания ими благоприятных условий ведения бизнеса. Рассчитан по методике Всемирного банка (World Bank). В нём участвует 190 стран, в том числе и Россия. В 2019 году место в России в рейтинге стало на три ступени благоприятнее — 28-е. Президент России Владимир Путин поставил задачу перед Министерством экономического развития войти к 2024 году в топ-20 данного рейтинга.

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