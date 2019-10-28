Москва, 28 октября, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Российские граждане начали активно бронировать туры для отдыха с детьми на новогодние каникулы. На первом месте рейтинг туристических направлений оказались Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дубай

Подробнее: Названы самые бюджетные авианаправления из Москвы на Новый год

На втором месте по популярности на Новый год для путешествий семей с детьми — Таиланд, на третьем — Турция.

Также в топ-10 стран для отдыха с детьми в новогодние каникулы вошли: Россия, Болгария, Андорра, Иордания, Кипр, Израиль, Испания.

В Финляндию на Новый год планируют поехать лишь 2% туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим городом России для отдыха на Новый год и новогодние каникулы в 2020 году названа Москва.

Читайте также: Названы самые желанные города России для поездок на Новый год