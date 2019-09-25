Москва, , 10:17 — REGNUM Согласно исследованию сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, дешевле всего жителям России на Новый год обойдутся перелеты в рамках раннего бронирования из Москвы в Минск, Ригу, Вильнюс и Гюмри.

Если в настоящий момент приобрести билеты в Минск с вылетом 30 декабря и возвращением через неделю, то поездка обойдется на 36% дешевле и составит порядка 6,5 тыс. рублей, в Ригу — на 41% (около 10 тыс. рублей), в Вильнюс — на 20% (порядка 11 тыс. рублей), а в Гюмри — на 20% (11,2 тыс. рублей).

Кроме того, ранее бронирование дешевле обойдется в такие города, как Кишинев, Берлин, Осло, Стамбул, Амстердам, Вену, Лондон, Таллин и Софию. Жители России, вылетающие из Москвы, смогут сэкономить на эти направления около 10−50%.

Напомним, согласно данным аналитического агентства «ТурСтат», самым популярным городом России для отдыха на Новый год и новогодние каникулы в этом году названа Москва. За российскую столицу отдали голоса 22% граждан.

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