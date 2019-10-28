Джакарта, 28 октября, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Глава национального контртеррористического агентства (BNPT) Индонезии Сухарди Алиус заявил, что события на Ближнем Востоке могут повлиять на внутреннюю ситуацию в Индонезии, сообщает Sindonews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Мы слышали о смерти лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, но мы все же не должны недооценивать ситуацию, нужно обращать внимание на то, что произойдет после этого. Поскольку сейчас все проблемы имеют глобальное влияние, события на Ближнем Востоке окажут влияние на страну», — заявил Сухарди Алиус, добавив, что Индонезия будет сотрудничать с рядом стран в этом вопросе.

По его словам, государство продолжит тесно сотрудничать с соответствующими министерствами, включая представителей Индонезии за рубежом, на границе Сирии, Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал ликвидацию лидера террористической организации Абу Бакра аль-Багдади.

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