* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Париж, , 08:26 — REGNUM Глава французского государства Эммануэль Макрон считает, что «борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжается», сообщает Le Figaro.

«Смерть главы террористической организации Абу Бакра аль-Багдади является ударом по ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но это только шаг. Борьба продолжается с нашими партнерами по международной коалиции, так что террористическая организация, безусловно, будет побеждена. Это наш приоритет в Леванте», — написал президент Франции в Twitter.

Министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер направил послание в префекты полиции и жандармерии, призывая их к «усиленной бдительности» после смерти лидера террористической организации.

Министр обороны Франции Флоренс Парли поздравила в Twitter «американских союзников с этой операцией», призывая «безжалостно продолжать борьбу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп объявил о смерти Абу Бакра аль-Багдади во время военной операции США на северо-западе Сирии. Самый разыскиваемый человек в мире, считающийся ответственным за многочисленные зверства в Ираке и Сирии и кровавые нападения в нескольких странах, несколько раз был объявлен мертвым в последние годы.

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