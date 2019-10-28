Санкт-Петербург, 28 октября, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Московский окружной военный суд на базе Ленинградского окружного военного суда 30 октября 2019 года начнет прения по уголовному делу о теракте в петербургском метрополитене, передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

24 октября суд завершил судебное следствие. В понедельник, 28 октября, участники судебного разбирательства должны были приступить к прениям. Однако суд перенес прения сторон из-за болезни одного из адвокатов.

«С учетом мнения подсудимых и адвокатов, заседание переносится на среду, 11 утра», — сказал судья.

Напомним, в Петербурге продолжается выездное заседание Московского окружного военного суда над 11 выходцами из азиатских стран СНГ. Им вменяют участие в террористическом сообществе и подготовку взрыва, в результате которого погибли 15 пассажиров метро и террорист-смертник, еще 67 человек получили ранения.

Отметим, что подсудимые настаивают на своей невиновности. Основные улики против них — аудиозаписи переговоров на узбекском языке, взрывчатые вещества и биологические следы обвиняемых на взрывчатке, которые представило обвинение во время слушаний, — подсудимые не признают, ссылаясь на то, что их якобы подбросили во время обысков.

Кроме того непосредственные организаторы взрыва, по мнению следствия — Аброр и Акрам Азимовы, — утверждают, что первые показания дали под пытками в секретной тюрьме ФСБ.

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Напомним, 3 апреля 2017 года около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате взрыва погибли 15 человек, 67 человек получили ранения различной степени тяжести. Погиб и террорист Акбаржон Джалилов. Оставленная им же бомба на станции «Площадь Восстания» была обезврежена.

Организаторами теракта следствие считает скрывающихся от правосудия членов международных террористических структур Сирожиддина Мухтарова и Бобиржона Махбубова. Целью теракта был вывод российских войск из Сирии.

Перед судом в Петербурге предстали 11 подсудимых. В зависимости от роли каждого, им инкриминируется организация террористического сообщества и участие в нём; содействие террористической деятельности; террористический акт; незаконное изготовление оружия; незаконный оборот оружия и взрывных устройств. Обвиняемые не признают себя виновными. Некоторым из них может грозить пожизненное лишение свободы.