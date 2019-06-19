Прокуратура назвала стоимость организации теракта в метро Петербурга

Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM Заказчики взрыва в Петербургском метрополитене, устроенного 3 апреля 2017 года, потратили на осуществление этого злодеяния 2500 долларов США. Деньги были переданы организаторам теракта на территории Турции, ввезены в Россию и конвертированы в рубли. Об этом сообщила представитель Генпрокуратуры РФ на процессе по уголовному делу о теракте в метро.

Напомним, в Петербурге продолжается выездное заседание Московского окружного военного суда над 11 выходцами из азиатских стран СНГ, которым вменяют участие в террористическом сообществе и подготовку взрыва, в результате которого погибли 15 человек и террорист-смертник.

Как сообщает сетевое издание «Фонтанка», на процессе прокурор Надежда Тихонова сообщила, что, по версии следствия, непосредственно за организацию теракта отвечали проживавшие в Московской области братья Акрам и Аброр Азимовы. Акрам Азимов в начале 2017 года побывал в Турции, где получил деньги на теракт от представителя международной террористической организации с позывным Ахмат.

По данным следствия, затем деньги были поменяны на рубли и в несколько приёмов, уже в России, переведены в Петербург Акбаржону Джалилову, который и взорвал бомбу в вагоне метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Также Азимовы передавали исполнителю указания, поддерживали с ним регулярную связь.

«При обыске в их квартире нашли тротиловые шашки, пистолет и чемодан со взрывчатым веществом. Подсудимые настаивают, что опасные находки им подброшены», — отмечает источник.

Напомним, 3 апреля 2017 года около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате взрыва погибли 15 человек, 67 человек получили ранения различной степени тяжести. Погиб и террорист. Оставленная им же бомба на станции «Площадь Восстания» была обезврежена.

Организаторами теракта следствие считает членов международных террористических структур Сирожиддина Мухтарова и Бобиржона Махбубова. Они пока недоступны для российского правосудия. Целью теракта был вывод российских войск из Сирии.

Перед судом в Петербурге предстали 11 подсудимых. В зависимости от роли каждого, им инкриминируется организация террористического сообщества и участие в нём; содействие террористической деятельности; террористический акт; незаконное изготовление оружия; незаконный оборот оружия и взрывных устройств. Обвиняемые не признают себя виновными. Некоторым из них может грозить пожизненное лишение свободы.

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